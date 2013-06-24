Делегація представників основних суб’єктів забезпечення кібербезпеки України зустрілася у Брюсселі з представниками Європейської служби зовнішньої діяльності, Генерального директорату з комунікаційних мереж, контенту і технологій (DG CONNECT) та ENISA. Представники від України поділилися досвідом, який здобула наша держава у протидії кіберагресії рф. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, йшлося про ефективні заходи запобігання кібератакам, побудову кібероборони та щільну співпрацю між суб'єктами кібербезпеки держави як ключовий фактор успішної боротьби з кіберзагрозами. Також обговорили питання зростання рівня міжнародної кіберзлочинності через активне долучення акторів з рф. У цьому контексті міжнародним партнерам були представлені ефективні заходи протидії, що вживаються Україною, зокрема роботу системи фільтрації фішингових доменів Protective DNS.

«Україна продовжує розвивати системи кіберзахисту, виходячи з нових викликів. Адже ситуація у кіберпросторі постійно змінюється, російські хакери постійно шукають нових підходів для проникнення в інформаційні системи. Це вимагає швидкої реакції. Водночас цей досвід є надзвичайно корисним для наших партнерів, які також зазнають атак з боку російських кіберзлочинців», – зауважив директор Департаменту кіберзахисту Держспецзв’язку Данило Мялковський.

Зустріч фактично стала платформою для обговорення аспектів третього раунду кібердіалогу між Україною та Європейським Союзом. Також учасники обговорили досягнення нашої країни та напрямки подальшої гармонізації українського законодавства у сфері кібербезпеки з нормами ЄС.

«Сьогодні Україна стоїть на передовій боротьби з агресією рф й у кіберпросторі, і ми прагнемо ділитися нашим досвідом з Європейським Союзом. Ефективні заходи запобігання кібератакам, посилення кіберстійкості та взаємодія з партнерами є нашими ключовими інструментами. Зустріч із представниками ЄС є важливим кроком поглиблення співпраці та зміцнення обороноздатності обох сторін. Дякуємо Європейському Союзу за підтримку України у війні, яка також відбувається й у кіберпросторі», – зазначила очільниця делегації, секретар Національного координаційного центру кібербезпеки, керівник служби з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України Наталія Ткачук.

У результаті зустрічі була підкреслена важливість спільної праці та обміну досвідом між Україною та Європейським Союзом у сфері кібербезпеки. Обидві сторони підтвердили свою готовність до подальшого поглиблення співпраці, обміну інформацією та спільних дій для забезпечення стійкості та безпеки в кіберпросторі.

У заході взяли участь представники Національного координаційного центру кібербезпеки, Служби безпеки України, Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Національної поліції України та Офісу Генерального прокурора.