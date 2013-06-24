Під час Digital Transformation Summit у Брюсселі оголосили про початок роботи GovTech-інкубатору Європейського Союзу Govtech4all, до якого ввійшли 14 країн і 21 організація-партнер. Серед них Міністерство цифрової трансформації України та Український фонд стартапів.

Партнерами проєкту Govtech4all стали провідні експерти та цифрові урядові агенції з усієї Європи, зокрема Бельгії, Данії, Естонії, Німеччини, Іспанії та інших. Україна стала єдиною країною — не членом ЄС, яка ввійшла до інкубатору. Основна мета проєкту — впроваджувати інновації в урядах, щоб громадяни отримували зручні електронні сервіси. На першому етапі інкубатор Govtech4all розробить три пілотні проєкти, які планують реалізувати протягом 2023—2025 років. На цей період нададуть 6 мільйонів євро для їх реалізації.

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров виступив на Digital Transformation Summit на запрошення президента і співзасновника Lisbon Council Пола Хофхайнца.

Міністр представив підсумки цифрової трансформації України та візію майбутнього, зокрема розповів про філософію «Дії», запровадження електронних сервісів та зміну технологічної культури всередині держави.

«Ми будуємо найзручнішу державу у світі й рухаємося до мети оцифрувати 100% найпопулярніших державних послуг. За три роки Україна досягла успіху в цифровій трансформації. Ми створили застосунок «Дія», яким користуються понад 19 мільйонів українців. Майже щотижня запроваджуємо онлайн-послуги, і нашим досвідом активно цікавляться у світі. Надалі готові обмінюватися досвідом та експертизою з європейськими країнами, щоб разом розробляти інноваційні рішення та досягати нових результатів», — зазначив Михайло Федоров.

На саміті були присутні європейський комісар Йоганнес Ган, член правління Європейського інституту технологій (EIT) Марк Борис Андріянич та СІО Естонії Луукас Ільвес, повідомляє Мінцифри.