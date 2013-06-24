Під час проведення Міжнародної конференції з питань відновлення України державна фандрейзингова платформа United24 та Світовий Конгрес Українців підписали меморандум про співпрацю. Перший проєкт U24, який підтримає СКУ, — «Армія дронів».

«Армія дронів» — пріоритет United24 в напрямі «Оборона та розмінування». Ми вдячні Світовому Конгресу Українців за підтримку», — зазначив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Світовий Конгрес Українців із перших днів війни докладає величезних зусиль, щоб підсилювати міжнародну підтримку України та допомагати українським захисникам боронити свою землю. Ми посилюємо нашу допомогу спільно з United24 та проєктом «Армія дронів». Ми й надалі використовуватимемо всі можливості для забезпечення захисників України, щоб здобути технологічну перевагу та перемогу в цій війні, де Україна захищає світ від агресора та терориста», — наголосив президент Світового Конгресу Українців Павло Ґрод.