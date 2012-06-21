Українська спортсменка Анна Стеценко завоювала золоту медаль з плавання вільним стилем на 400 м на Паралімпійських іграх у Токіо.

Українка показала найкращий час, обійшовши італійську спортсменку Карлотту Джиллі та австралійку Катю Дедекінд, які завоювали срібну та бронзову медалі відповідно.

Крім запливу вільним стилем на 400 метрів, на Паралімпіаді в Токіо Стеценко також боротиметься за медалі у змаганнях із плавання вільним стилем на 50 метрів, плавання на спині на 100 метрів і комплексному змаганні на 200 метрів.

Паралімпійські ігри у Токіо відбуваються з 24 серпня до 9 вересня. Українські спортсмени завоювали на них вже три золоті, 11 срібних і шість бронзових медалей. У загальному медальному заліку українська збірна посідає 9-те місце.