Днями у приміщенні Товариства українців Бельгії, розташованому у Брюсселі, відбулася презентація збірника літературних есе Ukraine in Histories and stories («Україна: історія та розповіді»). До книжки, виданої англійською мовою, увійшли твори відомих українських письменників, філософів, політологів і лідерів думок. У них ідеться про пам’ятні сторінки історії України, знакові події сучасності й викладено бачення майбутнього нашої держави.
Ці літературні есе зорієнтовано переважно на західну аудиторію, вони покликані ближче ознайомити іноземного читача з Україною, уявлення якого про нашу країну нерідко обмежується стереотипними кліше на кшталт «Динамо», Кличко, Чорнобиль, війна.
Серед авторів, чиї твори увійшли до збірника, — Андрій Курков, Ірена Карпа, Ярослав Грицак, Юрій Андрухович, Лариса Денисенко, Вахтанг Кебуладзе, Гаська Шиян, Ганна Шелест, Володимир Рафеєнко, Алім Алієв та інші. Цей літературний проєкт втілила українська неурядова медіаорганізація Internews-Ukraine за фінансової підтримки Українського фонду культури.
Представник України при ЄС Микола Точицький під час презентації зауважив, що такі книжки необхідні саме сьогодні, «коли ми перебуваємо посередині нашої стратегії й нашої історії. Без таких творів важко зрозуміти, яке наше майбутнє. Це майбутнє — не лише в євроатлантичній інтеграції країни. Ідеться про перспективу, нашу молодь, народ, який створить нову Україну, якою її бачать і мріють про неї багато з нас».
Упродовж жовтня книжку «Україна: історія та розповіді» презентуватимуть у Страсбурзі, Берліні, Франкфурті-на-Майні, Франкфурті-на-Одері, Кракові та Києві.