У Вінниці експонують картини, які написали українські й литовські художники торік у вересні у Станиці Луганській. Організували виставку «Подих війни» Музей української марки імені Якова Балабана, Посольство Литви в Україні та міська рада.
«Мені приємно бути у Вінниці і відкривати виставку. Вона унікальна. У Станиці Луганській відбувся перший художній пленер на лінії розмежування, яка розділяє два абсолютно різні світи. Деякі литовці вперше побачили подих війни. Литва завжди допомагає Україні і дружить з нами. А оскільки війна триває, Європа не повинна заплющувати на це очі й має говорити про це. Я вдячний панові міському голові й усім організаторам за цю виставку», — зазначив Надзвичайний і Повноважний посол Литовської Республіки в Україні Марюс Януконіс.
Троє митців з України і троє з Литви писали там, де війна відчувається безпосередньо. Художник Федір Александрович переконаний, що мистецтво — певний щит, який обороняє людей від насильства. А його колега Валерія Москвітіна зазначила: «Найголовніше, що може зробити художник, — це показати світ таким, яким він його бачить на полотні. Дякую панові послу, що допоміг нам потрапити в атмосферу, де ми змогли намалювати те, що побачили».
Картини виставлено на огляд у холі міської ради, і багато краян зможуть їх побачити. «Ця виставка насамперед має нагадувати про те, що на сході на шостому році українські хлопці захищають територіальну цілісність і незалежність нашої держави», — зазначив Вінницький міський голова Сергій Моргунов.