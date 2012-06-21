Право на показ українського мультфільму «Викрадена принцеса» купили вже понад 20 країн, повідомляє Depo.Хмельницький.
У Берліні триває Європейський кіноринок (European Film Market), на якому українська команда FILM.UA Group представляє свої проекти. Перші результати вже є: географія міжнародних продажів повнометражного мультфільму «Викрадена принцеса» розширилася на територію Туреччини.
Анімаційний фільм «Викрадена принцеса» (The Stolen Princess — у міжнародному прокаті) вже проданий у більш ніж 20 країн: Китай, Південна Корея, Франція і франкомовні країни, Польща, Болгарія, Ізраїль, Німеччина, Австрія, Швейцарія, Литва, Латвія, Естонія, а також країни Середнього Сходу та Північної Африки.
«Викрадена принцеса» — це дивовижна історія, що трапилася у часи відважних лицарів, прекрасних принцес й чаклунів. За збігом обставин молодий мандрівний артист Руслан знайомиться з дочкою князя Людмилою. Попри різницю у статусі, вони закохуються один в одного. Однак щастя триває недовго. Підступний чаклун Чорномор краде Людмилу з допомогою магії. У визначений час він принесе дівчину у жертву, щоб продовжити власне безсмертя і могутність.
Мультфільм вийде в український прокат 7 березня 2018 року. Офіційний вистриб’ютор – Ukrainian Film Distribution (UFD).