З 29 серпня зміниться розклад руху приміського поїзда № 6027 Дніпро-Головний – Кривий Ріг-Головний.

Він відправлятиметься зі станції Дніпро-Головний о 12:46 (замість12:41). Поїзд зупинятиметься на таких станціях і платформах: Горяїнове (12:51-12:52), 184-й км (12:55-12:57), Діївка (13:02-13:03), 178-й км (13:07-13:08), 175-й км (13:11-13:12), Сухачівка (13:19-13:20), 169-й км (13:23-13:24), 165-й км (13:27-13:29), 164-й км (13:31-13:32), 160-й км (13:35-13:36), Запоріжжя-Кам’янське (13:39-13:40), Кам'янське-Пас. (13:44-13:45), 149-й км (13:49-13:50), Воскобійня (13:57-13:58), 139-й км (14:02-14:03), Верхньодніпровськ (14:09-14:11), 128-й км (14:15-14:16), 125-й км (14:18-14:19), 119-й км (14:23-14:25), Верхівцеве (14:28-14:38), роз’їзд Полівський (14:47-14:48), Адамівське (14:55-14:56), Божедарівка (15:04-15:05), Кудашівка (15:18-15:19), далі без змін відповідно до чинного розкладу. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Просимо пасажирів узяти до уваги ці зміни.

Раніше повідомлялося, що з 17 серпня Придніпровська залізниця збільшує обсяги пасажирських перевезень у приміському сполученні. Зокрема, призначається курсування низки приміських поїздів.