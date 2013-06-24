Відтепер у застосунку можна купувати квитки на міжнародні рейси до Польщі: у Хелм, Перемишль та Варшаву та зворотно, — а також до Молдови — на новий поїзд Київ — Кишинів.Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Також в оновленні стала доступною детальна інформація про маршрут поїзда та час перебування на всіх зупинках, що дасть пасажирам можливість краще спланувати свою поїздку.

Нагадуємо, що в серпні Укрзалізниця у партнерстві з Mastercard запустила власний мобільний застосунок для продажу квитків та інформування пасажирів. Відтоді застосунок встановили понад 285 тисяч пасажирів, які придбали більше 270 тисяч квитків.

Також Укрзалізниця разом із Mastercard продовжує розігрувати подарунки: до 31 грудня розраховуйтесь за квитки в застосунку карткою Mastercard та отримуйте можливість виграти одну з 18 зарядних станцій EcoFlow RIVER або одну з 30 валіз для подорожей.