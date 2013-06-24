В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії станом на 11 серпня загинула 361 дитина, 705 дітей отримали поранення.

Про це у Фейсбуці з посиланням на дані держпорталу розшуку дітей «Діти війни» поінформувала пресслужба Офісу омбудсмана, передає Укрінформ.

Із 24 лютого по 11 серпня унаслідок збройної агресії рф в Україні постраждали 1066 дітей, з них 361 дитина загинула, 705 дітей отримали поранення.

Зазначається, що станом на 11 серпня 204 дитинивважаються зниклими, 6159 – депортованими. При цьому, як уточнюють в установі, 4403 дитини вважаються знайденими, і 50 дітей були повернуті.

Нагадаємо, у відповіді Президента Володимира Зеленського на електронну петицію № 22/142952-еп щодо вимоги присвоїти дітям, яким на момент повномасштабного вторгнення росії було до 18 років, статусу «дитина війни» та призначити щомісячно фінансову допомогу пожиттєво зазначається, що в Україні від повномасштабного російського вторгнення постраждали 7,5 мільйонів дітей, серед їх нагальних потреб - оздоровлення, протезування та соціально-психологічна реабілітація.