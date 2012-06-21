Якими повинні бути уроки англійської онлайн і на що звертати увагу, обираючи школу іноземних мов. Особливості дистанційного навчання.

Якими повинні бути уроки англійської онлайн: вибираємо мовні курси

Ефективність вивчення англійської мови онлайн залежить не тільки від якості інтернету. Якість уроків англійської онлайн визначається як організацією самого процесу, так і матеріалами та підготовкою викладача. Наприклад, курси англійської Р12 мають свою онлайн платформу для вивчення мови, яка істотно спрощує життя студентів. Давайте з’ясуємо, на що потрібно звертати увагу, вибираючи онлайн курси англійської мови.

Пробний урок – чому він важливий

У кожній мовній школі уроки англійської онлайн будуть організовані по-різному.

Ефективність для кожного студента також буде різною. Щоб зрозуміти, чи підходить вам школа і чи зручно буде вчити іноземну мову саме за їхньою методикою, допоможе визначитися пробний урок. Часто перший урок в школі англійської мови безкоштовний, або вам гарантують повернення грошей, якщо програма не підійде. Спробуйте кілька шкіл, щоб визначити для себе кращу.

Комунікативний підхід на онлайн уроках англійської

Школи можуть практикувати різні методи навчання іноземної мови. При цьому підхід бажано, щоб був комунікативний. Це не означає, що на уроках англійської онлайн ви будете тільки говорити і не вчити правила та нові слова. Комунікативний підхід передбачає комплексне вивчення англійської мови, яке орієнтоване на практичне використання. При такому підході, вивчивши правило граматики, ви відразу закріплюєте його на практиці, щоб перевести в активне використання. До 80% онлайн уроку ви будете спілкуватися, використовувати нові конструкції і правила. Комунікативний підхід може базуватися на кількох методах і прийомах для досягнення швидкого ефекту. Студенти після таких курсів відчувають себе впевнено в різних життєвих ситуаціях, де потрібно використовувати англійську мову.

Ідеальний урок онлайн: як має відбуватися заняття

Уроки іноземної – це, в першу чергу, спілкування. Вам буде цікаво обговорювати різні теми з одногрупниками і викладачем. Онлайн організація заняття відрізняється від уроків у класі. Група повинна бути меншою, щоб викладач встиг приділити достатньо уваги кожному студенту, задати навідні запитання, підштовхнути і розговорити всіх. Роботу в парах і групах у дистанційному форматі складніше організувати, тому спілкування повинно бути розподілено рівномірно.

Матеріали повинні бути схематично розроблені для демонстрації онлайн. Вчитель, пояснюючи нову граматику або слова, повинен демонструвати на екрані. Так спрацює кілька видів пам'яті, і нова інформація легше запам'ятається.

Розвиток усіх навичок англійської мови – основа ефективного навчання. Тому домашнє завдання з іноземної мови повинно бути не тільки на слухання, говоріння або читання, але і на письмо. Перевірка письмових робіт не менш важлива, ніж говоріння.

Ірина ЛІСНИЧА

для «Урядового кур’єра»