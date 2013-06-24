На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо разової грошової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань» Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань».

Відповідно до неї, держава забезпечить до Дня Незалежності України разову грошову виплату ветеранам війни, постраждалим від нацистських переслідувань, громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і відзначились, боронячи власну країну, повідомляє Мінсоцполітики.

Виплати до Дня Незалежності громадяни отримають обсягом 450—3100 гривень, зокрема як подяку за внесок у захист країни.

Оновлене законодавство визначає термін та розміри здійснення цієї виплати. Постанову КМУ розроблено на виконання нового закону, вона встановлює такі розміри виплат для визначених категорій осіб:

- особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: I групи — 3100 гривень; II групи — 2900 гривень; III групи — 2700 гривень;

- учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків, — 1000 гривень;

- особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — 3100 гривень;

- члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з пунктом 1 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», дружини (чоловіки) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружини (чоловіки) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, — 650 гривень;

- члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України — 1000 гривень;

- учасники війни та колишні в’язні концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких було силоміць вивезено на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога — 450 гривень.

Довідка: розмір грошової допомоги обчислювали з огляду на прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, — 2093 гривні.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни:

I групи — 2093 гривні x 150% — 3100 гривень;

II групи — 2093 гривні x 140% — 2900 гривень;

III групи — 2093 гривні x 130% — 2700 гривень.

Для виплати учасникам бойових дій застосовано коефіцієнт 50% прожиткового мінімуму, для членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України — 30% та учасникам війни — 20%.