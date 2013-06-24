Інститут помічника ветеранів допомагатиме в працевлаштуванні, навчанні та в соціальному захисті людей, які повернулися з війни. На засіданні 10 жовтня Уряд розширив проект ще на шість регіонів: Закарпатську, Полтавську, Сумську, Харківську, Київську область та на місто Київ. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.

Уряд цим рішенням також спрямував на реалізацію проекту інституту помічника ветерана 44,2 млн грн.

«550 помічників ветерана працюватимуть у громадах і матимуть безпосередній контакт із захисниками й захисницями. В перспективі плануємо збільшити кількість помічників до 15 тисяч. Це дозволить охопити усіх, хто потребує консультацій та підтримки», — підкреслив Денис Шмигаль.

Проект вже запущений у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській та Миколаївській областях.

Прем’єр-міністр також повідомив, що на 2024 рік держава вдвічі збільшу фінансування ветеранських програм. На підтримку захисників і захисниць буде витрачено 14,3 млрд грн.