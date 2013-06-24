Кабінет Міністрів України схвалив проект Указу Президента про призначення державної стипендії імені Левка Лук’яненка строком на 1 рік викладачу філософії та політології, громадському активісту Олегу Галазюку. Відповідний документ був розроблений Мінреінтеграції. Про це повідомляє Урядовий портал.

Олег Галазюк був незаконно увʼязнений окупаційною адміністрацією рф за свою проукраїнську громадянську позицію. Він був звільнений наприкінці грудня 2019 року у результаті досягнутих домовленостей.

Нагадаємо, державна стипендія імені Левка Лук’яненка призначається указом Президента громадянам України, незаконно утримуваним російською федерацією чи окупаційною адміністрацією рф у зв’язку з їхньою громадською або політичною діяльністю.

Стипендія виплачується у розмірі трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць.

Надання цієї стипендії Олегу Галазюку підтримала комісія з питань розгляду клопотань про призначення державних стипендій імені Левка Лук’яненка при Мінреінтеграції.