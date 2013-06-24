Кошти виділено громаді Рівненщини з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Йдеться про 100 мільйонів гривень на 2023 рік. Їх спрямують на перший етап будівництва лікувально-реабілітаційного корпусу Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни у селищі Клевань. Наразі це ключовий в Україні медичний заклад, який приймає на реабілітацію в гострому періоді воїнів ЗСУ після важких черепно-мозкових та спінальних травм. Гроші підуть на підготовчі роботи та роботи з нульового циклу будівництва. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Якісна сучасна реабілітація в сфері охорони здоров’я — один з наших пріоритетів. Ми активно працюємо над розбудовою мережі реабілітаційних закладів по всій Україні. Це про політику героїв у дії. Героїв, які щодня ризикують життям і здоров’ям, відстоюючи нашу незалежність та свободу. Центр в Клевані — унікальне місце. Тут є все необхідне обладнання, навчені фахівці, працюють міжнародні команди, які передають свій найкращий досвід. Важливо, щоб Центр розвивався і мав можливість надавати висококваліфіковану допомогу ще більшій кількості пацієнтів, яка цього потребує. Рішення Уряду про виділення державних коштів у сумі 100 мільйонів гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на будівництво нового корпусу Центру ще раз демонструє, що реабілітація дійсно одна з ключових сфер для держави сьогодні», — зазначив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

На території госпіталю зведуть сучасний 4-поверховий корпус стаціонарного лікування з приймально-діагностичним відділенням та адміністративно-побутовим блоком. Його відкриття дозволить збільшити пропускну спроможність реабілітаційного центру медзакладу до 300 стаціонарних ліжко-місць.

Відповідно до будівельного проекту, на першому поверсі нового корпусу розташуються приймально-діагностичне та лабораторне відділення. На другому — відділення інтенсивної терапії, стаціонарне відділення, приміщення для персоналу та перехід до існуючого корпусу госпіталю. На третьому поверсі запроектовані відділення інтенсивної терапії, приміщення для персоналу та операційний блок на 3 операційні зали. На четвертому — передбачені приміщення адміністрації та 5 реабілітаційних залів. Також планується будівництво вертолітного майданчика для оперативної доставки поранених захисників.

Нагадаємо, держава та міжнародні партнери інвестують більше ніж 1 млрд гривеньу розвиток найпрогресивнішого реабілітаційного центру країни.