З метою надання можливості нотаріусу при вчиненні нотаріальної дії здійснювати перевірку дійсності документів або отримання інформації з Єдиного державного демографічного реєстру, Кабінет Міністрів України затвердив постанову «Про затвердження Порядку доступу нотаріусів до Єдиного державного демографічного реєстру». Про це повідомляє Урядовий портал.

«Доступ до Єдиного державного демографічного реєстру (далі — ЄДДР) матимуть нотаріуси, які пройшли авторизацію в Єдиній державній електронній системi е-нотаріату (далі — Система е-нотаріату). Такий доступ надаватиметься шляхом формування засобами ЄДДР відповіді на запит про надання інформації, введений нотаріусом з використанням програмних засобів Системи е-нотаріату, в порядку електронної інформаційної взаємодії між цією Системою та ЄДДР», — розповів заступник Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергій Орлов.

Електронна інформаційна взаємодія здійснюватиметься засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта» та центральної підсистеми єдиної інформаційної системи МВС з дотриманням вимог Законів України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про захист персональних даних», «Про публічні електронні реєстри», «Про електронні довірчі послуги».

Електронну інформаційну взаємодію забезпечуватиме державне підприємство, яке належить до сфери управління Міністерства юстиції України, що визначене технічним адміністратором Cистеми е-нотаріату, та державне підприємство, яке належить до сфери управління Держаної міграційної служби України, що визначене адміністратором ЄДДР.

Нотаріус під час встановлення особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, за паспортом громадянина України або іншим документом, що посвідчує особу у законодавчо визначений спосіб, використовуватиме відомості ЄДДР, отримані на запит, введений нотаріусом з використанням програмних засобів Системи е-нотаріату та підписаний власним кваліфікованим електронним підписом нотаріуса.

Ha запит нотаріуса засобами ЄДДР формуватиметься та передаватиметься до Системи е-нотаріату вiдповiдь, яка має містити:

наявну в цьому реєстрі інформацію, відомості та iншi персональнi дані про особу;

реквізити документа, що посвідчує особу;

інформацію про дійсність / недійсність документа, що посвідчує особу;

або повідомляється інформація про відсутність відомостей про особу та про документ у ЄДДР.

На підставі інформації, що буде міститися у відповіді, сформованій засобами ЄДДР, програмними засобами Системи е-нотаріату формуватиметься довідка.

Разом із тим дія Порядку не поширюватиметься на вчинення нотаріусами інших дій, які не є нотаріальними.