Мінцифри та Проект USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України» запускають грантову програму на загальну суму 500 тисяч доларів. Стартапи, розробники та компанії можуть запітчити креативні рішення у сфері кіберзахисту й отримати фінансування для їх упровадження. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Триває перша у світі кібервійна, й Україна перебуває в центрі цих подій. Ворог воює не лише на реальному полі бою, а й у кіберпросторі. Щодня здійснює атаки на урядові організації, органи влади, комерційний сектор. Ми ефективно захищаємося й даємо ворогу відповідь. Але нам потрібно більше інноваційних рішень та технологічних продуктів у сфері кіберу. Грант USAID — це можливість реалізувати власне рішення, яке допоможе захистити критичну інфраструктуру та здобути перевагу над ворогом у кіберпросторі. Вдячний партнерам за підтримку наших ініціатив», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Гранти отримають розробники, які запропонують найбільш ефективні інновації у сфері кіберу. Ці рішення не лише дадуть змогу захистити державні інформаційні ресурси, а й зроблять вагомий внесок у посилення світової кібербезпеки.

Першими отримали можливість запітчити власні ідеї учасники ІТ Арени. Один розробник зможе отримати близько 50 тисяч доларів на впровадження ідеї у сфері кіберзахисту.

«Україна уже довела свій цифровий потенціал на світовій арені. Агентство США з міжнародного розвитку віддане ідеї допомагати українським стартапам перетворити новаторські ідеї в готові для ринку рішення, які здивують весь світ. Пишаюся тим, що USAID та Міністерство цифрової трансформації матимуть змогу надати імпульс найкращим та найяскравішим ідеям у сфері кібербезпеки. Це зміцнить кібербезпеку не лише в Україні, а й у всьому світі», — заявив Директор Місії USAID в Україні Джим Хоуп.