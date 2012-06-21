Клініка медичної реабілітації і санаторного лікування та фізіотерапевтична клініка відтепер функціонуватимуть у новому сучасному лікувальному корпусі, який відкрили у Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону, що розташований у Вінниці. Актуальність розвитку цих напрямів медичної допомоги передовсім зумовлена реабілітацією учасників АТО.
— Три роки тому це була напівзруйнована будівля, тож підсумок нас тішить. Тут надаватимуть допомогу не тільки учасникам АТО і військовослужбовцям, а й цивільним. Дякую всім, хто доклав зусиль до будівництва, — сказав перший заступник міністра оборони Іван Руснак.
Голова облдержадміністрації Валерій Коровій зазначив: «Пам’ятаю, які виклики стояли перед нами на початку будівництва. Адже в той час тривали важкі бої на сході країни і була значна кількість важкопоранених. Було складно, але ми змогли розпочати будівництво, надавши 500 тисяч гривень з місцевого бюджету. Значний внесок зробили керівники підприємств з виробництва будівельних та оздоблювальних матеріалів, надавши їх у вигляді благодійної допомоги. Облдержадміністрація й надалі підтримуватиме Збройні сили України».
Відкриття сучасного лікувального корпусу фактично завершує створення цілісної системи надання медичної допомоги — від високоспеціалізованої до реабілітації. «Лікувальний центр — це підсумок багаторічної роботи великого колективу. У роки важкої війни ми змогли зробити добру справу. Коли ми разом — у нас все вийде», — сказав начальник Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону Олександр Завроцький. Представники влади та громадськість вшанували пам’ять загиблих у зоні АТО й поклали квіти до пам’ятного знака, встановленого на Алеї слави військового медичного центру.