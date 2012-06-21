Клініка медичної реабілітації і санаторного лікування та фізіотерапевтична клініка відтепер  функціонуватимуть у новому сучасному лікувальному корпусі, який відкрили у Військово-медичному клінічному центрі Центрального регіону, що розташований у Вінниці. Актуальність розвитку цих напрямів медичної допомоги передовсім зумовлена  реабілітацією учасників АТО.

— Три роки тому це була напівзруйнована будівля, тож підсумок нас тішить. Тут надаватимуть допомогу не тільки учасникам АТО і військово­службовцям, а й  цивільним. Дякую всім, хто доклав зусиль  до будівництва, — сказав перший заступник міністра оборони  Іван Руснак.

Голова облдержадміністрації Валерій Коровій зазначив: «Пам’ятаю, які виклики стояли перед нами на початку будівництва. Адже в той час тривали важкі бої на сході країни і була значна кількість важкопоранених.  Було складно, але ми змогли розпочати будівництво, надавши 500 тисяч гривень з місцевого бюджету. Значний внесок зробили керівники підприємств з виробництва будівельних та оздоблювальних матеріалів, надавши їх у вигляді благодійної допомоги. Облдержадміністрація й надалі  підтримуватиме  Збройні сили України».

 Відкриття сучасного лікувального корпусу фактично завершує створення цілісної системи надання медичної допомоги — від високоспеціалізованої  до реабілітації. «Лікувальний центр — це підсумок багаторічної роботи великого колективу. У роки важкої війни ми змогли зробити добру справу. Коли ми разом — у нас все вийде», — сказав начальник Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону Олександр Завроцький. Представники влади та громадськість вшанували пам’ять загиблих у зоні АТО й поклали квіти до пам’ятного знака, встановленого на Алеї слави  військового медичного центру.