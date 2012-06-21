У Черкасах комп’ютерною мережею з’єднали всі заклади первинної медико-санітарної допомоги та поліклініки і встановили потужне програмне забезпечення. Як коментують фахівці, це нововведення — справжня революція у медичній галузі обласного центру, адже дало змогу автоматизувати надання медичних послуг на всіх рівнях. Досі паперові медичні картки, різного гатунку журнали обліку та необхідність виписувати безліч паперових направлень, копіювати рентгенівські знімки існують за зразком ще радянських часів. Нині ж у місті, починаючи від запису пацієнта на прийом і до централізованого обліку медикаментів та планування закупівель ліків, усе буде комп’ютеризовано і переведено в онлайн. Новація також підвищить контроль за ефективністю та якістю роботи лікарів.
Раніше схожі ІТ-технології були доступні тільки у дорогих приватних клініках Києва, Одеси та Харкова. У Черкасах відтепер такою системою безплатно користуються всі пацієнти муніципальних поліклінік.
Ініціатором модернізації медичної галузі виступила міська рада. Там сподіваються, що новітні технології дадуть змогу заощадити гроші платників податків та поліпшити здоров’я містян. Оскільки значно легше запобігти захворюванню через ефективну систему надання первинної медичної допомоги, ніж лікувати задавнену. На черзі — поглиблення інформатизації в поліклініках та впровадження сервісу запису пацієнтів на прийом до лікаря через інтернет.
Інформаційну систему розгорнула та впровадила вітчизняна медична компанія «АЛТ Україна Лтд» спільно з Міністерством охорони здоров’я. Проект почався з вересня минулого року, і перший етап — запуск системи реалізували вже наприкінці грудня. Такі стислі терміни впровадження стали можливими завдяки повній координації між департаментом охорони здоров’я та представниками постачальників і підрядників. Протягом цього часу вдалося налагодити комп’ютерну мережу, налаштувати сервери, запустити програмне забезпечення та провести навчання персоналу.
Під керівництвом київських фахівців медики підвищували рівень комп’ютерних знань та оволодівали навичками роботи в інформаційній системі на базі Черкаського державного технологічного університету. Незабаром до медичної інформаційної системи на основі хмарних технологій планують підключити всі заклади медицини міста.
Черкаський досвід і передові технології планують використати під час інформатизації медичної галузі інших обласних та районних центрів України.