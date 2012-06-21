Розвідка США, завершуючи своє розслідування щодо походження коронавірусу, схиляється до двох теорій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

За словами співрозмовників телеканалу, у проєкті доповіді зазначено, що перша теорія полягає в тому, що вірус виник в лабораторії Уханьського інституту вірусології, а друга - що вірус природним шляхом перейшов від тварин до людей.

У травні президент США Джо Байден закликав американські спецслужби «подвоїти» свої зусилля щодо розслідування причин походження коронавірусу, у тому числі ймовірності того, що він виник через інцидент у лабораторії.

Байден наказав провести розслідування після того, як він отримав попередній звіт про походження COVID-19 та попросив надати йому додаткову інформацію у 90-денний термін, який спливає наприкінці серпня.

За даними телеканалу, цілком можливо, що проєкт доповіді ще може зазнати значних змін до дедлайну.

Зазначається, що глава Білого дому також доручив розвідці розсекретити якомога більшу частину доповіді.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 12 серпня зафіксовано понад 205,5 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 4,3 млн летальних, одужали вже понад 184,4 млн осіб.