Міжнародна група вчених знайшла сліди невеликого астероїда, що впав в Антарктиді 430 тисяч років тому. Однак дослідники заявили, що небесне тіло таких розмірів, якщо воно впаде на місто, може стати смертоносним для мільйонів людей.

Фахівці помітили частинки-сферул позаземного походження в районі вершини гори Валнумфьєллет, що знаходиться в горах Сер-Рондане в Східній Антарктиді. Дослідники прийшли до висновку, що в атмосферу Землі увійшло велике небесне тіло, розмір якого – не менше ста метрів в поперечнику. А його вибух привів до утворення потужного розпеченого струменю пари, що випарувався з матеріалу.

Струмінь, у свою чергу, впав на поверхню з високою швидкістю, але сила вибуху стала недостатньою для появи ударного кратера, пояснили вчені. Висновки дослідження опубліковані у виданні Science Advances.

При цьому падіння астероїда, якби воно сталося сьогодні над густонаселеними районами, змогло б стати причиною більш серйозних наслідків, ніж падіння метеорита в Челябінську (2013 рік) або Тунгуського метеорита (1908 рік), говорять вчені. Згідно з оцінками експертів, вибух подібної потужності призвів би до значної шкоди, а також катастрофічних руйнувань на відстані декількох сотень кілометрів від епіцентру.

Раніше вчені припустили наявність астероїда розміром з планету в Сонячній системі. Фахівці вважають, що за своїми параметрами він схожий на карликову планету Цереру (473 км в радіусі) – найбільший об'єкт у поясі астероїдів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»