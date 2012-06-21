Палеонтологи Австралії визнали динозавра, знайденого в штаті Квінсленд в 2007 році, одним їх найбільших динозаврів у світі, і виділили його в окремий вид, назвавши титанозавром. Ростом ця тварина була більше шести з половиною метрів, а в довжину досягала тридцяти метрів. Знайдений екземпляр увійшов до півтора десятка найбільших динозаврів, які коли-небудь жили на Землі. Про відкриття повідомило ВВС.

Скелет великої стародавньої тварини знайшли чотирнадцять років тому в південно-західній частині Квінсленда. Кістки тварини знаходилися в настільки крихкому стані, що вченим знадобилося понад 10 років для проведення досліджень. Для всебічних аналізів дослідникам було необхідно порівняти його з усіма відомими видами динозаврів, а потім з окремою групою – зауроподів.

Саме з зауроподами вчені виявили разючу подібність кісток знайденого екземпляра. Ці гігантські травоїдні динозаври панували на території сучасної Австралії майже 96 мільйонів років тому під час крейдяного періоду. Вони відомі тим, що у них було величезне тіло з колоноподібними ногами, довгим хвостом і шиєю, на якій була маленька голова.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ,

для «Урядового кур'єра»