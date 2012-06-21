Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

В Австралії палеонтологи виявили на території Квінсленда скам'янілий череп птерозавра, який виявився найбільшою літаючої рептилією, будь-коли знайденою на цьому континенті. Вчені кажуть, що це був справжнісінький «дракон», який наводив жах навіть на наземних ящурів.

Дослідження опубліковане в журналі Journal of Vertebrate Paleontology, а коротко про нього йдеться на Phys.org. Відкриття зробила команда Квінслендського університету на чолі з Тімом Річардсом з лабораторії динозаврів Школи біологічних наук.

Скам'яніла і добре збережена щелепа стародавнього монстра була виявлена недалеко від міста Річмонда в Північно-Західному Квінсленді, на території «країни Ванамара», історичних володінь місцевого корінного народу.

Рептилія жила 105 мільйонів років тому в крейдяному періоді. У неї було маленьке тіло, але зате були величезні крила, череп і потужні щелепи. Кістки тварин були тонкими і порожніми всередині, що робило їх прекрасно пристосованими до швидкого польоту і полювання.

«Вони жили разом з динозаврами, але при цьому динозаврами в строгому сенсі цього слова не були. При цьому вони не були ні птахами, ні кажанами. Ця істота найбільше була схожа на справжнього дракона, – говорить Тім Річардс. – Це новий вид птерозавра, якого ми назвали Thapunngaka shawi. Він був дуже грізним хижаком з списоподібною пащею і розмахом крил близько семи метрів».

За його словами, будова істоти була досить простою. Вчений навіть охарактеризував її як «просто череп з довгою шиєю, прикріплений до пари довгих крил». Але це була одна з найбільших древніх літаючих хребетних рептилій, відомих науці.

Судячи з усього, птерозавр був дуже страхітливим. Довжина одного тільки його черепа перевищувала один метр. У пащі налічувалося понад 40 великих зубів. Ця паща була ідеально пристосована для лову багатьох видів риб, які в доісторичні часи жили в нині неіснуючому морі Ероманга.

«Ця істота була досить дикою, – вважає Тім Річардс. – Воно могло відкинути величезну тінь на якогось тремтячого маленького динозавра, який міг не почути його наближення до тих пір, поки не стало б надто пізно».

Вчений також пояснює, що Thapunngaka shawi не був схожий на сучасних птахів або кажанів. Це був один з найбільших представників досить успішних в еволюційному плані літаючих рептилій.

Також встановлено, що новий вид належав до групи птерозаврів, відомих як анхангверіди. Вони населяли всі континенти в другій половині епохи динозаврів.

Ці істоти були прекрасно адаптовані до активних польотів. При цьому кістки у них були порожніми і тонкостінними, з-за чого до наших днів вони практично не збереглися. Такі кістки рідко зберігаються в скам'янілих шарах. Але в нашому випадку палеонтологам явно пощастило. До їх рук потрапив чудовий зразок для аналізу.

До слова, це всього лише третій вид птерозаврів групи анхангверідів, виявлених в Австралії, причому всі три види були знайдені на заході Квінсленда.