Жителі індонезійського острова Ява змушені були тікати від величезної хмари попелу, яка здійнялася над вулканом, що вивергнувся вже вдруге за останні місяці. Очевидці розповідають, що густий дощ попелу з вулкана Семеру закривав сонце у двох районах. Повідомлень про постраждалих поки що немає, евакуація із зони стихійного лиха триває. Індонезійська влада заборонила місцевими жителям перебувати біля кратера ближче, ніж за п’ять кілометрів.

Служба з моніторингу застерегла авіакомпанії про хмару попелу, яка піднялася на висоту майже 15 тисяч метрів. Консультативний центр із вулканічного попелу в австралійському місті Дарвін повідомив, що попіл дрейфує на південний захід над Індійським океаном. Метеоролог з консультативного центру Кемпбелл Біггз розповів ВВС, що 15 тисяч метрів — це більш ніж крейсерська висота польотів більшості літаків. Тому багато авіарейсів у тому районі змушені відхилятися від запланованої траєкторії.

Семеру — активний вулкан, який регулярно викидає в атмосферу хмари попелу заввишки до 4,3 тисячі метрів. Останнє виверження свідчить про значне збільшення його інтенсивності. Але науковці сподіваються, що хмара попелу має поступово розвіятися. Семеру височіє на 3676 метрів над рівнем моря і входить до переліку 130 діючих вулканів Індонезії. Ця країна лежить на так званому Тихоокеанському вогняному кільці, на стику континентальних плит. Це й призводить до частої вулканічної й сейсмічної активності.