Розроблена китайськими вченими вакцина від коронавірусу SARS-CoV-2 проходить клінічні випробування. На це може піти більше року. Про це повідомив керівник Центру з контролю і профілактики захворювань провінції Хейлунцзян Ван Кайлі.
«Нині вакцина входить тільки першу фазу клінічної стадії випробувань, її дослідження та розробка вимагають комплексного циклу, для якого потрібна дуже хороша дослідницька база», - каже Ван Кайлі.
Наступним етапом після завершення розробки буде потрібно провести масштабні випробування на добровольцях, щоб підтвердити захисні властивості вакцини, її безпеку, необхідне дозування, процедуру щеплень, час дії вакцини та інші параметри.
«Я вірю, що науково-дослідні сили Китаю зможуть у найкоротший термін розробити найефективнішу вакцину від нової коронавірусної інфекції», - додав експерт.
Раніше повідомлялося, що влада Китаю попередньо схвалила проведення першої та другої фази клінічних випробувань інактивованої вакцини проти COVID-19. Це вже друга розроблена китайськими фахівцями вакцина проти нового типу коронавірусу, що отримала дозвіл на проведення клінічних випробувань. Проведення досліджень зазначеної вакцини вже схвалив комітет з етики.
За даними видання South China Morning Post, перші випробування пройшли 16 березня в Ухані. У них взяло участь 108 добровольців. На наступних двох етапах перевірки вакцини на ефективність знадобиться участь декількох тисяч заражених коронавірусом. Китайські фахівці не виключають, що проводити дослідження доведеться в країнах, які зараз найбільше постраждали від інфекції.
За даними міжнародного статистичного бюро Worldometer, в Китаї з початку спалаху зараження зафіксовано 82 160 випадків, 3341 людей померли, 77 663 пацієнтів виписані з лікарень.
Спалах коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-19, розпочалася в кінці грудня минулого року в китайському місті Ухань, а потім поширилася на більшість країн світу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»