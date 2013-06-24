Застосунок Dobre допоможе дізнатися інформацію про стан безпеки рідних з окупованих або небезпечних територій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у ТелеграміМіністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Додаток працює навіть за слабкого сигналу мережі оператора. Програма дозволяє не турбувати їх (рідних – ред.) постійними дзвінками та питаннями на кшталт «Як ти?». Цю інформацію можна отримати автоматично та в будь-який час», - йдеться у повідомленні.

У додаткуабонент створює базу контактів, яким передає свій статус. «Зелений» показує, що у людини все добре. «Червоний» сигналізує про небезпеку та потребу у допомозі. Від них отримує аналогічну інформацію.

Користувач може самостійно налаштовувати періоди, коли йому приходитимуть сповіщення про статус його контактів. Якщо за встановлений інтервал часу вони не оновлюють інформацію про себе, всі контакти отримають сповіщення про можливе виникнення проблеми.

Завантажити застосунок можна на Androidта iOS.