Загалом в Україні підтверджено 3102 випадки коронавірусної хвороби, з них 201 дитина, 530 – медичні працівники. Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За його словами, Україна істотно збільшила кількість тестувань на COVID-19. Наразі проводиться 2,5-3 тисячі тестувань методом ПЛР на добу. За новим алгоритмом тестуються всі без винятку пацієнти із запаленням легень.
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