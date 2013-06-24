В Україні запрацював новий мобільний застосунок з мінної безпеки MineFree.

Як передає Укрінформ, про це Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє у Телеграмі.

Завдяки застосунку, кожен, хто встановить його, матиме можливість переглянути мапу, на якій позначено потенційно небезпечні території, згідно з даними ДСНС.

Також можна отримати сповіщення у випадку наближення до небезпечного об'єкту, ознайомитися з довідником ДСНС, у якому є фото та опис вибухонебезпечних предметів, та повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.

Застосунок можливо завантажити з App Store та Google Play.

Нагадаємо, у застосунок «Повітряна тривога» надходитимуть сповіщення про хімічну та радіаційну небезпеки.