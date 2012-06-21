Минулої доби в Україні зареєстровано 1592 нових випадків COVID-19 (черговий антирекорд), серед них 88 дітей, 92 медичні працівники. Було здійснено 36632 тестування, з них 18984 – ПЛР-тестування, решта – ІФА-тестування.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 315 осіб – такої кількості госпіталізованих упродовж доби також іще не було. Зафіксовано летальних випадків – 22. А 530 пацієнтів одужали.
Останньої доби найбільшу кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксовано в Харківській області – 209, Львівській – 166, Івано-Франківській – 138, Києві – 133, Чернівецькій – 130, Одеській – 114.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 86140 людей, з них 5983 дитини, 9492 медичних працівників. Одужало 46216 осіб. Померло – 1992.
Міністр також повідомив, що на сьогодні заплановане засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка встановлює рівні небезпеки на території України. Було внесено зміни до постанови, що встановлює карантинні обмеження на території країни, через різке зростання рівня захворюваності на COVID-19. «Рішення ухвалюватимемо швидко. Я наполягатиму на чіткому дотриманні всіх карантинних правил відповідно до встановлених рівнів небезпеки в районах чи містах. Адже ситуація дуже напружена, особливо в деяких регіонах», – підкреслив Максим Степанов.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»