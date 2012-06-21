За минулу добу в Україні зареєстровано 418 нових випадків COVID-19, серед них 26 – діти, 62 – медичні працівники.
Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 97 осіб. Зафіксовано 15 летальних випадків (більшість померлих мали супутні захворювання). 72 пацієнти одужали.
Найбільше хворих за останню добу в Чернівецькій області – 69, Київській – 69, Львівській – 33.
Загалом, за період пандемії на коронавірус захворіло 12331 особа, з них 855 – діти, 2387 – медичні працівники. Одужало 1619 осіб, померло – 303.
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«Урядового кур’єра»