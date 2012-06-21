За минулу добу в Україні зареєстровано нових 325 випадків COVID-19, серед них 12 – діти, 85 – медичні працівники. Про це під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
За минулу добу до лікарень було госпіталізовано 77 осіб, з них одна дитина і семеро медпрацівників. Троє підключили до ШВЛ. Одужало 8 осіб, з них 1 – дитина і 4 – медпрацівники. Десятеро людей померло. Переважна більшість померлих – люди похилого віку з супутніми захворюваннями.
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