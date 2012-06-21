За минулу добу в Україні зареєстровано 656 нових випадків COVID-19, серед них 56 — діти, 43 — медичні працівники. Було проведено 10 236 тести, з них 7950 — ПЛР-тестування, решта — ІФА-тестування.
Про це сьогодні під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 129 осіб. Зафіксовано летальних випадків — 12.171 пацієнт одужав.
За останню добу найбільшу кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксовано у Львівській області — 36, Києві — 53, Закарпатській області — 48.
Загалом за час пандемії на коронавірус захворіло 31 810 людей, з них 2350 — діти, 5537 — медичні працівники. Одужало 14 253 людей. Померлих — 901.
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«Урядового кур’єра»