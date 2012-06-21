Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
За весь період дії карантину, станом на середину червня 2020 року, кількість нових громадян України, які залишилися без роботи та отримали статус безробітного, становила 155 тисяч чоловік.
Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат). Натомість, за інформацією служби, впродовж другого тижня червня 2020 року — з 9 по 12 червня — кількість нових безробітних становила 15,8 тисячі осіб, що на 7,9 тисячі менше, ніж у перший тиждень місяця.
Загальна кількість безробітних в Україні станом на середину червня 2020 року становила трохи більше 430 тисяч осіб.
Характерно, що зростає кількість підприємців фізичних осіб, які не мають найманих працівників і оформляють грошову допомогу від держави за програмою часткового безробіття. Таких, станом на середину червня, виявилося 16 тисяч осіб.
Взагалі, як інформує Держстат, станом на 15 червня, допомогу від держави отримують вже понад 125 тисяч нових колишніх найманих працівників, які протягом дії карантину залишилися без роботи.
Держава витратила на таке грошове забезпечення більше 400 мільйонів гривень.
Проте в Україні набирає обертів інша негативна тенденція: кількість вакансій на ринку праці невпинно зменшується. Так, за інформацією Державного центру зайнятості, за період із середини березня до середини червня 2020 року, цей показник зменшився вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Як повідомляв «Урядовий кур’єр», станом на 1 травня 2020 року, в Україні було практично на 150 тисяч безробітних більше, ніж на цю дату торік.
За прогнозами Держслужби зайнятості, рівень безробіття в нашій країні на 1 січня 2021 року повинен бути не менше 9,4%. За прогнозами аналітиків МВФ, цей показник складатиме не менше 10%.