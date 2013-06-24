За сприяння Міністерства у справах ветеранів України, у співпраці з іншими центральними органами виконавчої влади до України доставлено 30 глобальних супутникових систем Starlink виробництва компанії SpaceX. Про це повідомляє Урядовий портал.

Гуманітарна допомога стала можлива завдяки підтримці Державного департаменту США.

Системи Starlink розподілили між Мінветеранів, Міністерством закордонних справ, Міністерством освіти і науки, Міністерством аграрної політики та продовольства, Міністерством молоді та спорту, Міністерством культури та інформаційної політики, Міністерством розвитку громад та територій і Пенсійним фондом України.

Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна зустрілася з представниками органів виконавчої влади, щоб передати їм системи, що днями прибули до України зі Сполучених Штатів Америки.

«Мінветеранів виступило замовником гуманітарної допомоги Україні для налагодження безперебійного зв’язку, – розповіла Юлія Лапутіна. – Завдяки підтримці Держдепартаменту США, Міністерства закордонних справ України та усього Уряду ми отримали тридцять систем Starlink, які забезпечуватимуть діяльність урядових структур. Ми зробили цю ініціативу для всього Уряду, тому з радістю передаємо системи, щоб ваші підрозділи мали стабільний зв'язок, і ми могли комунікувати всередині наших структур і загалом зі світом».

Зазначимо, що системи Starlink використовуватимуться виключно у цивільних цілях: під технічні системи та потреби систем, потреби територіальних органів, зокрема, для забезпечення безперебійного зв'язку у містах, які опинилися у складному становищі через бойові дії.

«Хочу подякувати за цю ініціативу Міністерству у справах ветеранів України, – сказав заступник Міністра закордонних справ Дмитро Сенік. – МЗС було дуже важливо долучитися до неї. Зараз нам вкрай необхідно залишатися на зв’язку, мати можливість комунікувати з нашими громадянами і зовнішнім світом. А завдяки Starlink ми можемо розраховувати на безперебійний зв'язок».

Юлія Лапутіна зазначила, що, не зважаючи на бойові дії, цивільна інфраструктура України має працювати. А глобальні супутникові системи створять для цього належні умови.

Заступник Міністра молоді та спорту України Марина Потапенко відзначила, що безперебійний зв'язок – це підтримка, зокрема, й організацій, які здійснюють гуманітарну допомогу українцям.

«Зараз багато організацій, які дотичні до нашої роботи, забезпечують гуманітарні потреби цивільного населення. Для того, щоб постійно залишатися на зв’язку і підтримати свою роботу, ця допомога дуже на часі», – сказала Марина Потапенко.

Заступник Голови правління Пенсійного фонду України з питань цифрового розвитку Олександр Малецький наголосив, що системи Starlink стануть у нагоді в соціальній сфері, адже робота галузі має продовжуватися, не дивлячись на воєнний стан.

«Пенсійний фонд України та соціальна сфера загалом зараз потребують особливої уваги. Сьогодні ми робимо усе можливе, щоб надати послуги у ті регіони, які були під окупацією. Наприклад, днями поїдемо до одного зі звільнених селищ на Київщині, де надаватимемо місцевим жителям увесь спектр соціальних послуг. Тому системи Starlink стануть у нагоді».

Перший заступник Міністра освіти і науки Андрій Вітренко зауважив, що безперебійний зв'язок дозволить налагодити та зробити ще ефективнішим процес освіти в Україні в умовах війни.

«У 14 областях України розпочався дистанційний освітній процес. Його сталість будуть забезпечувати системи Starlink. Інфраструктура МОН є особливо критичною, адже від цього залежить функціонування всієї системи освіти в країні, яка має працювати навіть під час війни».

Міністр у справах ветеранів України подякувала Держдепартаменту США за надані системи Starlink та наголосила, що це – дуже важливий крок у підтримці України.