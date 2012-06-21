Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Ярмарки вакансій стають звичними у профілактиці безробіття на Черкащині. Подібний захід відбувся недавно в Умані. Сюди запросили як місцевих роботодавців, так і шукачів роботи. Зокрема представники підприємств громадського харчування Ярослав Семченко (ресторан «Пан Кабан») і Тамара Фастовська (піцерія «Челентано»), де у зв’язку з розширенням діяльності виникла потреба у кваліфікованих касирах, офіціантах, барменах, розповіли про особливості роботи, надали розширену інформацію про вакансії, умови праці та вимоги до претендентів.
Начальник відділу взаємодії з роботодавцями Тетяна Якимович ознайомила присутніх із ситуацією на місцевому ринку праці, послугами, що надає служба зайнятості, зокрема, можливістю проходження професійного навчання на замовлення роботодавців.
Результатом ярмарки вакансій стало запрошення на індивідуальні співбесіди з роботодавцями та ознайомлення з робочим місцем кількох осіб з числа учасників заходу.