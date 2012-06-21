Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Від завтра в Ужгороді з’явиться загальнодоступне і постійно діюче джерело енергії, яке дозволить просто посеред міста заряджати ґаджети. Будь-хто зможе підійти до Сонячної лавки, яка стовідсотково працюватиме на енергії небесного світила, і без жодної оплати підзарядити смартфон, ноутбук чи інший гаджет. Пристрій розташовано на набережній Незалежності.
Як підкреслюють реалізатори ідеї — члени громадської організації «Зелений варош» — їхньою метою є надання потрібної послуги з нульовим викидом викидів CO2, що забруднюють атмосферу. Використання альтернативного джерела енергії, заявляють, дозволяє відмовитися від викопного палива, зберігати ресурси планети.
Портативні пристрої можна буде заряджати через USB-канал. Організатори гарантують надійну службу Сонячної лавки протягом 10 років.
Втілити в життя важливу ідею вдалося за підтримки Агентства з міжнародного розвитку (USAID) в межах проєкту «Смарт Поінт Ужгород».