Японські вчені створили алмазні батареї, здатні генерувати електрику протягом 100 років. Вони стануть в нагоді для роботи космічних зондів.

У батареях використовуються штучні алмази, які виробляють електрику при розміщенні в радіоактивній зоні. Щоб користуватися такими джерелами енергії, потрібно контролювати радіоактивність. Можна, наприклад, обернути батареї в алюмінієві або інші металеві листи.

Алмази – найтвердіші речовини на планеті. Їх активно використовують в промисловості. Алмази можна навіть перетворити у напівпровідники. Японські вчені створили діод P-n переходу, прикріпивши тонку алмазну плівку до алмазної основи для вироблення електрики.

Алмазні батареї можуть виробляти електрику до тих пір, поки знаходяться в радіоактивній зоні. Однак вченим ще належить вирішити задачу, як зробити батареї більш ефективними. Зараз вони можуть генерувати лише мікроват енергії.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»