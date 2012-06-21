Під час розкопок, проведених у похоронному храмі царя Аменхотепа III, єгипетсько-німецька археологічна експедиція під керівництвом Горіга Сурузіана розкопала колос стоячого сокола з головою бога.
Керівник експедиції розповів журналістам, що в статуї відсутні ноги, а руки зламані, але голова і тулуб дуже добре збереглися.
Статуя висотою 1,85 метра зображує давньоєгипетське божество Гора, яке носило божественний плісирований кілт, утримуваний навколо талії, з горизонтально плисованим поясом.
Статую знайшли серед руїн зали гіпостилю Похоронного храму Аменхотепа III, також відомого як Храм мільйонів років, в Ком Аль-Хеттан, на західному березі Луксора.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»