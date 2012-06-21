Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»
Громадяни потребують захисту даних і гарантії конфіденційності з огляду на запровадження нових додатків для смартфонів, які використовуватимуть для контролю за поширенням пандемії, заявили депутати Європарламенту під час дебатів на пленарному засіданні.
Як повідомлялося раніше, Єврокомісія запропонувала використовувати мобільні додатки для відстеження контактів тих, у кого було діагностовано коронавірус. Кілька урядів країн-членів ЄС розпочали роботу над законодавчою базою, яка б дозволила використовувати такі мобільні додатки. Проте правозахисників турбує те, що вони порушуватимуть принцип захисту персональних даних.
Під час дебатів євродепутати загалом відзначили, що разом з іншими заходами, спрямованими на боротьбу з поширенням COVID-19, – соціальне дистанціювання, маски й тестування, – додатки для відстеження контактів можуть допомогти контролювати поширення пандемії. Однак більшість депутатів ЄП наголосили, що при цьому слід гарантувати безпеку особистих даних і конфіденційність громадян. Встановлення програм відстеження має бути добровільним, недискримінаційним і прозорим, а їх використання має суворо обмежуватися відстеженням контактів. Щойно ситуація з пандемією поліпшиться, особисті дані має бути видалено. Окрім цього, країни-члени ЄС мають розробити узгоджений підхід у розробці й використанні таких програм, щоб забезпечити їх сумісність.
Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, який взяв участь у дебатах, наголосив, що влада має зробити все, аби громадяни повірили у безпечність цих мобільних додатків. Він також запевнив євродепутатів, що національні органи спільно з відповідними інституціями ЄС працюватимуть над тим, щоб діяльність програм з відстеження відповідала законодавству ЄС щодо захисту конфіденційності й захисту даних.