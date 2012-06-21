Група дослідників з Франції, Італії та США представила докази того, що найбільш ранній предок людини виду Sahelanthropus tchadensis насправді не був гомінідом і, отже, не може бути найдавнішим представником нашого виду.

Дослідження опубліковане в журналі Journal of Human Evolution, а коротко про це розповідає Phys.org. Робота міжнародного авторського колективу здатна покінчити з науковими суперечками про місце Sahelanthropus tchadensis на еволюційному древі.

Скам'янілі рештки цієї людиноподібної істоти були виявлені в пустелі Джураб в Чаді у 2001 році. Відкриття тоді зробила невелика дослідницька група CNAR. Це був невідомий науці вид, який і отримав назву Sahelanthropus tchadensis.

Команда вивчила знайдені рештки і прийшла до висновку, що їх вік становить від 6,8 до 7,2 мільйона років. Сенсацією ж стала заява цих дослідників про те, що знайдене істота була прямоходячим гомінідом. Отже, це був один з предків людини. На той момент нашим найдавнішим предком вважалася «Люсі» – знаменитий гомінід віком приблизно 3,2 мільйона років.

Однак заява про Sahelanthropus tchadensis у багатьох вчених викликала сумніви. По-перше, докази, про які тоді повідомила команда дослідників, базувалися на вивченні ... зубів і відмітин на задній частині черепа. По-друге, робота була опублікована в журналі, який не пройшов рецензування. По-третє, команда відмовилася надати іншим вченим доступ до знайдених нею скам'янілих решток.

І тільки через два десятиліття було проведено нове дослідження, яке, можливо, допоможе розкрити таємницю Sahelanthropus tchadensis. Автори роботи запевняють, що їм вдалося знайти доказ того, що загадкова істота не було прямоходячою, отже, не була гомінідом, а була предком мавп.

У даному випадку дослідження базується на аналізі скам'янілої стегнової кістки і виглядає більш достовірним, ніж результати аналізу зубів. Дослідники пишуть, що це була істота, яка пересувалася на чотирьох кінцівках, так само, як це роблять сьогодні горили та інші людиноподібні мавпи.

Автори роботи вважають, що розмір зубів, який був предметом дослідження попередньої команди, не є достатнім доказом належності Sahelanthropus tchadensis до гомінідів. На їхню думку, зуби могли належати маленькій самці мавпи.

Таким чином, дослідники прийшли до висновку, що Sahelanthropus tchadensis не є гомінідом і тому не може більше називатися одним з перших предків людини.

Однак треба зазначити, що в новому дослідженні вчені вивчили зовсім не ті скам'янілі рештки, які були в розпорядженні їх попередників. Частина вивченої ними стегнової кістки була виявлена недалеко від того місця, де в 2001 році були знайдені рештки Sahelanthropus tchadensis.

Оскільки місця знахідок знаходяться дуже близько, а вік скам'янілостей практично однаковий, вчені вважали, що їм до руки потрапили рештки все того ж давним-давно вимерлого представника виду Sahelanthropus tchadensis.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»