Космічний апарат SOHO, запущений ESA і NASA для спостереження за Сонцем в грудні 1995 року, функціонує в космосі вже 25 років, і за цей час зафіксував величезну кількість цікавих подій. Для того, щоб відзначити четвертьвіковий ювілей зонда, вчені створили відео (дивіться нижче),як наша зірка себе поводила впродовж 25 років.

За цей час спостережень за сонячною активністю, видно, що наша зірка постійно виробляє спалахи і генерує потоки сонячного вітру. Активність Сонця, при цьому, підпорядкована певному циклу, тривалість якого становить 11 років.

Білий шум, який іноді з'являється в ролику, виникає через потоки іонізованих частинок, які народжуються викидами сонячної плазми. Особливо потужні викиди можуть провокувати магнітні бурі в земній атмосфері – такі події здатні порушувати роботу систем зв'язку і енергопостачання, а також впливати на самопочуття метеочутливих людей.

Апарат SOHO знаходиться ближче до Сонця, ніж планета Земля –відстань між SOHO і Сонцем на півтора мільйона кілометрів менше, ніж між Сонцем і Землею. Завдяки цьому фактору SOHO може аналізувати структуру внутрішньої частини зірки з деталізацією, недоступною приладам на Землі. Дані, зібрані зондом за 25 років роботи, були використані майже у шести тисячах досліджень активності Сонця.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»