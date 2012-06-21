Журнал Advanced Science опублікував статтю, в якій йдеться про новітню розробку інженерів з Корейського університету Йонсей. Вчені зуміли розробити абсолютно нову технологію 3D-друку, завдяки якій можна друкувати прозорі OLED-дисплеї абсолютно будь-якої форми, після чого без проблем використовувати в смартфонах, комп'ютерах і планшетах.
Новітня розробка заснована на використанні систем цифрової світлової обробки, завдяки якій став можливим друк прозорих пластикових «рамок» з зазорами. У них, в свою чергу, і розташувалися екрани, після чого вчені нанесли всередину рамок шар з прозорим електродом, що містить матрицю з срібних нанониток. Слідом залили шар, що визначає пікселі і ще кілька менш важливих шарів. У кінцевому підсумку у інженерів вийшло створити OLED-дисплеї абсолютно довільної форми, причому були варіанти зовсім екзотичні, такі як дисплеї в формі склянки, кисті руки та інших предметів.
Опис виробництва подібних дисплеїв викладено у відкритий доступ, завдяки чому ми найближчим часом можемо побачити наплив різних пристроїв з дисплеями найкреативнішої форми. За словами авторів відкриття, вони зробили свій метод відкритим, так як вважають, що використання їх розробки дозволить вивести виробництво електронних пристроїв на новий рівень і знизить їх вартість.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»