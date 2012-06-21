НАЙДОВШИЙ У РОЦІ ДЕНЬ

Термін «сонцестояння» часто викликає непорозуміння. Сьогодні «Урядовий кур’єр» розвіє усі помилки і відповість на найчастіші запитання про цю подію.

Що таке сонцестояння?

Сонцестояння – це момент, коли Сонце в своєму русі по небу потрапляє в найпівнічнішу або найпівденнішу точку. Це найдовший або найкоротший день в році – в залежності від вашого місця розташування. Сонце знаходиться на небі довше (менше), ніж звичайно, тому світловий день стає довшим (коротшим).

Що ж таке літнє сонцестояння? У Північній півкулі літнє сонцестояння відбувається в червні, коли Сонце знаходиться найпівнічній точці на небі. У південній півкулі воно відбувається в грудні, коли Сонце найдалі на півдні.

І навпаки, зимове сонцестояння в північних широтах настає у грудні, а в південних – у червні.

Коли буде літнє сонцестояння в 2021 році?



День літнього сонцестояння змінюється з року в рік – між 20, 21 і 22 червня. У 2021 році перше сонцестояння настане 21 червня, о 5:32 ранку за київським часом (3:32 GMT). Щоб дізнатися точний час для вашого місця розташування, скористайтеся конвертером часу.

Насправді, вам не обов'язково чекати самого моменту сонцестояння. Якщо ви живете в Північній півкулі, зараз саме час насолодитися довгими днями і короткими ночами. Крім цього, зверніть увагу на те, як високо Сонце піднімається до полудня і на те, що в цей час ваша тінь виглядає коротшою, ніж зазвичай.

Коли починається літо?

Є різні концепції зміни пір року. З астрономічної точки зору, два рівнодення і два сонцестояння знаменують настання нового часу року. Таким чином, в Північній півкулі літо почнеться 21 червня і закінчиться з настанням рівнодення 23 вересня. Однак в Південній півкулі літо почнеться тільки 21 грудня, разом з грудневим сонцестоянням.

У чому різниця між сонцестоянням і рівноденням?

Під час сонцестояння відбуваються найдовші і найкоротші дні; під час рівнодення довжина днів і ночей приблизно однакова. Крім того, сонцестояння знаменує початок літа і зими, а рівнодення відзначає прихід весни і осені.

Чому сонцестояння не припадають на один і той же день щороку?

В основному через нашу календарну систему. Згідно з григоріанським календарем, звичайний рік складається з 365 днів, а високосний – з 366. Проте один оберт Землі навколо Сонця займає приблизно 365,24 дня. Крім цього, дата може змінюватися через гравітаційне тяжіння Місяця і невеликих коливань в обертанні Землі.

Чому літнє сонцестояння – не найспекотніший день у році?

Щоб поверхня Землі нагрілася, має пройти час. Під час червневого сонцестояння Північна півкуля отримує величезну кількість сонячної енергії, але температура буде підніматися аж до липня-серпня. Цей ефект називається сезонним відставанням.

Що таке свято літнього сонцестояння?

Це день середини літа. Його назва і дата змінюється у різних народів, наприклад, в Швеції свято середини літа звучить як «Мідсоммар». У деяких культурах він є одним з чотирьох найважливіших свят «річного колеса» і ключовою точкою в відліку річного циклу.

Як святкувати літнє сонцестояння?



По всьому світу існує безліч фестивалів, традицій, релігійних святкувань, присвячених літньому сонцестоянню. Наприклад, в Швеції традиційно збирають перший урожай полуниці. Цей звичай також пов'язаний з першим повним місяцем цієї пори року – Полуничного Місяця. В Україні свято, присвячене літнього сонцестояння, називається Івана Купала.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Червневе сонцестояння – перше сонцестояння в році.

У день сонцестояння Сонце сідає повільніше.

На Марсі теж є сонцестояння, які відбуваються приблизно раз у 23 місяці.

Сонцестояння в червні також називають північним сонцестоянням.

Під час сонцестояння, Сонце знаходиться рівно над тропіками Рака – широтою, яка розташована на 23 ° 26 'на північ від екватора.

Це все, що потрібно знати про літнього сонцестояння. Якщо вам сподобалася стаття, поділіться нею зі своїми друзями!

Бажаємо вам ясного неба і вдалих спостережень! Зі святом Святої Трійці!

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»