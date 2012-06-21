Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Якщо в межах Галактики є розвинені інопланетні цивілізації, то шукати їх слід в центральній ділянці Чумацького Шляху. До такого висновку прийшли вчені з Університету Пенсільванії (США), які провели комп'ютерне моделювання, щоб знайти гіпотетичних інопланетян.

Намагаючись зрозуміти, чому ми не бачимо слідів діяльності розумних інопланетних цивілізацій, які просто повинні існувати в Галактиці, вчені припустили, що справа, можливо, в тому, що ми просто не знаємо, куди конкретно дивитися. Джейсон Райт з Університету Пенсільванії впевнений, що дивитися необхідно в центр Чумацького Шляху, де дуже висока щільність зірок.

Джейсон Райт і його колеги створили комп'ютерну модель, в якій Чумацький шлях розглядається як динамічна, а не стаціонарна система. У моделі враховувалося можливе розселення технологічно просунутих інопланетян по сусідніх зоряних системах.

«Пошук життя в спіральних галактиках потрібно починати з центральних ділянок – там сконцентровані зірки, що давно народилися зі старими планетами, у мешканців яких було достатньо часу для технологічного прогресу. Можливо, шукати розвинені інопланетні цивілізації варто в кульових скупченнях, яких повно в центральній частині Чумацького Шляху» , – зазначив Райт.