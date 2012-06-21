Французькі вчені прийшли до висновку, що новий коронавірус може витримати тривалий вплив високих температур. Про це пише South China Morning Post.
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Професор Ремі Шаррел і його колеги з Університету Екс-Марсель нагрівали вірус, що викликає COVID-19, до 60 градусів за Цельсієм протягом години і виявили, що деякі його штами все ще здатні до розмноження.
Вченим довелося довести температуру майже до точки кипіння, щоб повністю знищити вірус. Дослідники підкреслили, що ці дані мають значення для безпеки лаборантів, які працюють з вірусом.
Дослідники заразили клітини нирки африканської зеленої мавпи штамом коронавірусу, взятим від пацієнта з Берліна. Клітини завантажували в пробірки, що перебували у двох різних типах середовища – одне «чисте», а інше «брудне» з білками тваринного походження для імітації біологічного забруднення в реальних зразках, таких як мазок з ротової порожнини.
Після нагрівання вірусні штами в чистому середовищі були повністю дезактивовані. Однак деякі штами в «брудних» зразках вижили.
За словами вчених, процес нагрівання призвів до явного зниження інфекційності, але зараження все ще залишалося можливим. Однак нагрівання зразків до 92 градусів за Цельсієм протягом 15 хвилин робило вірус повністю неактивним.
Роботу французьких вчених поки не рецензували незалежні експерти і редактори наукових журналів.
Мікробіолог, що вивчає коронавірус в Академії наук Китаю, заявив South China Morning Post, що французький експеримент дав цінну інформацію, але ситуація в реальному житті може бути набагато складнішою, ніж лабораторні симуляції.
Раніше вчені з Університету Гонконгу з'ясували, що коронавірус виживає на поверхнях протягом тривалого періоду при чотирьох градусах за Цельсієм.
При 22 градусах тепла (кімнатна температура) вірус може проявляти активність до семи днів, при 37 градусах – один-два дня, а при 56 градусах він зникає протягом 30 хвилин. При температурі в 70 градусів, за даними китайських фахівців, вірус не може прожити довше п'яти хвилин.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»