У наступні 30 років викиди парникових газів призведуть до різкого підвищення температури в Китаї. Це, як прогнозують співробітники Редінгського університету (Великобританія), стане причиною цілої низки катастрофічних кліматичних явищ, зокрема, посух.

Згідно з опублікованим у виданні Climate Dynamics прогнозом, до 2050 року мінімальні і максимальні значення температури в Китаї зростуть приблизно на два градуси. Найвища денна температура зросте майже на 2,5 градуса, а вночі стане спекотніше майже на 2 градуса, і такі зміни фіксуватимуться на всій території Піднебесної.

«На перший погляд здається, що два градуса – це дрібниця, але насправді йдеться про потепління, яке в п'ять разів перевищить міжрічні температурні коливання, що є сьогодні. Саме виражене потепління очікується в Південно-Східному Китаї, де максимальна температура вдень підвищиться на 3,2 градуса. При такому потепління вже можна говорити про справжню кліматичну катастрофу», – відзначають британські дослідники.

Вчені додали, що якщо Китай зменшить кількість викидів, то очікуване похолодання почнеться не відразу. Спершу відбудеться короткочасне потепління, обумовлене зниженням концентрації атмосферних частинок, що відображають сонячні промені. Але в довгостроковій перспективі зниження викидів все-таки призведе до похолодання.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»