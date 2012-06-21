Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

Стародавні віруси, які протягом тисяч років були законсервовані у вічній мерзлоті, можуть вийти на поверхню через інтенсифікацію глобального потепління. Статтю про нову актуальну загрозу для людства опублікувало французьке видання Le Figaro.

Вічна мерзлота поширюється на одну п'яту частину суші, концентруючись у високих широтах. В останні десятки років глобальне потепління досягло того масштабу, при якому вічна мерзлота почала стрімко танути, вивільняючи не тільки величезні обсяги парникових газів, а й дещо гірше. Йдеться про мікробіологічну загрозу – древніх бактеріях і вірусах, які пробуджуються від сплячки в мерзлоті.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я називають «вічну мерзлоту» біологічним і хімічним ящиком Пандори. Деградація мерзлоти, крім усіх відомих проблем, пов'язаних з цим явищем, загрожує світу ще і мікробіологічними зараженням.

Вивченням древніх вірусів, заморожених у сибірській вічній мерзлоті, займаються, зокрема, французькі дослідники, групу яких очолює вірусолог Жан-Мішель Клавері. «Ми зайнялися реактивацією витягнутих з мерзлоти гігантських вірусів, які можна порівняти з клітинами за розмірами. Такі віруси не є небезпечними для людини, але заморожені шари ґрунту зберігають в собі і більш серйозні вірусні загрози. Це серйозна проблема, яка потребує якнайшвидшого вивчення», – заявив Клавері.