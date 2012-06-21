Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Вчені Тюбінгенського і Кембриджського університетів порівняли дані про розміри тіла і мозку у понад 300 знайдених по всьому світу скам'янілостей роду Homo sapiens. Вони об'єднали їх з даними реконструкцій регіонального клімату на Землі за останній мільйон років, щоб точно визначити клімат, в якому розвивалася первісна людина.

З’ясувалося, що мозок і тіло змінювалися з різних причин. Холодний клімат призводив до збільшення маси тіла, а мозок ставав більшим завдяки розумовій активності, а не кліматичних змін, повідомляє Nature Communications.

Дослідники виявили, що середній розмір тіла значно відрізнявся, і клімат завжди був основною причиною змін. Наприклад, у жителів північних регіонів розміри тіла були більшими, адже при великій масі організм втрачає менше тепла.

Крім того, вчені вивчали вплив факторів навколишнього середовища на розмір мозку. З’ясувалося, що на нього впливала не так температура повітря, як місцевість, де жили Homo sapiens. Результати дослідження та археологічні дані дозволяють стверджувати, що мозок мав великі розміри у тих регіонах, де основною діяльністю було полювання – складна розумова операція, яка могла стимулювати еволюцію збільшення органу.

«Навколишнє середовище надає набагато більший вплив на розмір нашого тіла, ніж на розмір нашого мозку», – каже доктор Тюбінгенського університету Мануель Вілл. Також вчені ретельно простежили основні тенденції у змінах розмірів тіла і мозку сучасних людей, і діагностували, що зростаюча залежність від технологій з високою часткою ймовірності призведе до зменшення мозку.