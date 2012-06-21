Дослідники з Каролінського Інституту (Швеція) виявили новий орган сенсорних рецепторів у шкірі мишей, який чутливий до небезпечних умов навколишнього середовища.
Новий орган складається з гліальних клітин (це нервова тканина, яка немає нервових закінчень) з кількома довгими виступами, які разом утворюють зв'язаний орган у шкірі. Цей орган чутливий до болючих механічних пошкоджень, таких як укуси, удари чи опіки.
Під час експерименту дослідники заблокували орган і побачили знижену здатність відчувати механічний і тепловий (холодний і гарячий) біль.
Вчені досі робили свої спостереження лише над мишами.Чи є такий орган у людини, поки невідомо. Але вчені вважають, що це дуже ймовірно.
«Наше дослідження вказує на те, що біль виникає не тільки в нервових волокнах шкіри, але і в цьому нещодавно виявленому чутливому до болю органі. Це відкриття змінює наше розуміння клітинних механізмів фізичного відчуття і може бути важливим для розуміння хронічного болю», – каже Патрік Ернфорс, професор кафедри медичної біохімії та біофізики Каролінського Інституту.
«Якщо результати будуть підтверджені в подальших дослідженнях їх можна буде застосовувти до людського організму, це означатиме про зміну парадигми болю. Це може просунути наші знання у визначенні причин хронічних больових синдромів, а також розробити нові знеболюючі препарати», – пояснює проф. Тілл Спрінгер, фахівець з неврології, головний лікар неврології та медичний директор DKD Геліос Клінік Вісбаден.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»