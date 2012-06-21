Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур'єр»

Відомий британський єгиптолог професор Джоанн Флетчер в документальному фільмі «Долина Царів: Золоте століття Єгипту» висловила припущення, що всесвітньо відома золота маска фараона Тутанхамона насправді ймовірно належала іншій людині, наприклад, Нефертіті, повідомляє Daily Express.

Золота посмертна маска з гробниці фараона Тутанхамона була виявлена під час розкопок групою археологів на чолі з Говардом Картером у 1922 році. Вона стала загальновизнаним шедевром давньоєгипетського мистецтва в цілому і датована XIV століттям до н.е.

Проте, незвичайна особливість маски змусила сумніватися в тому, що вона могла належати чоловікові. Справа в тому, що на масці присутні сережки, які в давньоєгипетському суспільстві могли носити тільки діти і жінки. Малоймовірно, що дорослий чоловік – фараон – міг носити подібного роду прикраси. Більш докладне вивчення матеріалу, з якого зроблений саркофаг призвело до висновку про те, що склад золотого сплаву, з якого була зроблена маска, відрізняється від решти саркофага. Флетчер висловила припущення, що маска могла належати таємничій Нефертіті – загадкової дружині фараона Ехнатона, батька Тутанхамона.

Раніше повідомлялося, що в Китаї був виявлений найдавніший у світі монетний двір, датований VII століттям до н.е.